Вашингтон, , 20:09 — REGNUM С приходом администрации Дональда Трампа обострение глобального соперничества США с Россией и Китаем привело к изменениям стратегических воззрений военно-политического руководства США на роль военно-морских сил в обеспечении национальных интересов, отметил в своем комментарии в среду, 11 декабря, эксперт Российского института стратегических исследований Дмитрий Чижов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе РИСИ.

Командование ВМС США изучило возможность корректировки стратегических и оперативных планов и создания принципиально новой «архитектуры флота»: по мнению руководителей ВМС, сдерживание «великих держав» или победа над практически равными по силе оппонентами — это принципиально иная задача, нежели противоборство с региональными противниками, отметил Чижов.

Теперь Пентагон предпринимает меры по корректировке как оперативных, так и стратегических планов, и важной особенностью перехода к новым решениям является отсутствие открытого варианта актуализированной военно-морской стратегии, это свидетельствует о возросшей закрытости министерства обороны, полагает эксперт.

Появление «публичной стратегии» дало бы возможность усилить поддержку в обществе и парламенте мер по дальнейшему развитию флота, это помогло бы и при утверждении программ финансирования в Конгрессе: сейчас командование американского флота увеличивает численность и корректирует его состав, а указанное количество боевых кораблей — скорее ориентир, необходимый военно-политическому руководству в процессе модернизации национальных вооружённых сил, сказал Чижов.

Намереваясь создать ВМС «нового облика», Пентагон предпринимает шаги по формированию различных кораблестроительных планов, но успех будет зависеть от объёмов и своевременности финансирования этих планов, резюмировал эксперт.