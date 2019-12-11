Киев, , 19:47 — REGNUM На сайте президента Украины Владимира Зеленского появился корректный текст итогового документа саммита лидеров «нормандской четвёрки» на украинском языке после замечаний главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

Ранее в тексте, размещённом на сайте, говорилось о том, что стороны выражают заинтересованность в достижении договорённостей «по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Глава ДНР обратил внимание на то, что в оригинальном документе на английском языке речь идёт о «всех правовых аспектах особого порядка местного самоуправления», что подразумевает целый комплекс законов и соглашений, в том числе внесение поправок в Конституцию Украины.

При этом Пушилин высказал мнение, что пресс-служба украинского президента обнародовала «намеренно искажённый текст коммюнике», и заявил, что «власти Киева дошли до крайней степени вранья».

В настоящее время на сайте Владимира Зеленского опубликован соответствующий оригиналу перевод коммюнике на украинский язык.

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