Бишкек, , 19:43 — REGNUM «Обвинительное заключение в отношении уроженцев Киргизии строилось на множестве фактов, которые проверяли и перепроверяли компетентные органы», — экс-министр национальной безопасности и внутренних дел Киргизии Феликс Кулов прокомментировал ИА REGNUM приговор уроженцам Киргизии по теракту в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.

Собеседник предлагает не рассматривать этот случай в контексте «все выходцы из Центральной Азии хорошие или плохие».

»Люди, которые приезжают в Россию находятся в зоне риска и могут быть в силу определенных причин быть более восприимчивы распространению радикальной идеологии. Но считать, что все мигранты потенциальная угроза безопасности — неправильно», — сказал он.

Кулов посетовал на то, что «из-за подобных трагедий россияне начинают видеть чуть ли не в каждом приезжем угрозу».

»Психология людей такова, что тиражируемые страхи очень быстро формируют общественное мнение».

Вместе с тем, бывший министр подчеркнул, что обвинительное заключение в отношении уроженцев Киргизии «строилось на множестве фактов, которые проверяли и перепроверяли компетентные органы».

»Эта группа людей не устраивала теракты в Киргизии потому, что эффект от их действий был бы намного меньше, чем на территории России. Ведь Россия воюет против радикалов в Сирии».

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