Грозный, , 19:41 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на предложение кинорежиссера Александра Сокурова о необходимости переосмыслить звание Героя России и задаться вопросом, почему Кадыров, сражавшийся против федеральных войск в Чечне, носит это звание. Свое мнение на этот счет Кадыров опубликовал сегодня, 11 декабря, на своем телеграм-канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании Совета по правам человека и развития гражданского общества (СПЧ) Сокуров спросил президента России Владимира Путина:

«Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними кадыровы. И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?»

Российский лидер ответил Сокурову, что звания Героя России достоин любой человек, который работает на страну, защищает ее и готов отдать жизнь за Россию.

Кадыров же на своем телеграм-канале написал, что Сокуров своим заявлением вносит раздор в общество и ставит под угрозу межнациональное согласие и единство народов Российской Федерации. Глава Чечни отметил, что у него не было желания отвечать Сокурову, но однако тот сделал негативное заявление не только о нем самом, но и «обо всем чеченском народе».

Он обвинил Сокурова в том, что у того нет ни собственного мнения, ни собственной гражданской позиции. Кадыров посоветовал кинорежиссеру не быть игрушкой в чьих-то руках.