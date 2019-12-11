Сараево, 11 декабря 2019, 19:25 — REGNUM Власти столицы Боснии Сараево объявили персоной нон грата австрийского писателя, нобелевского лауреата Петера Хандке, 11 декабря передает агентство Reuters.
Хандке, известный не только своими литературными произведениями, но и поддержкой сербского лидера Слободана Милошевича, получил Нобелевскую премию 10 декабря.
Турция, Албания и Косово объявили бойкот Нобелевской премии из-за награждения Хандке.
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