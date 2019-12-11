Нью-Йорк, США, , 19:21 — REGNUM Заместитель генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло планирует совершить визит на Украину 12−13 декабря текущего года, сообщает 11 декабря пресс-служба Организации Объединёных Наций.

Целью визита Дикарло объявлены переговоры с властями страны и консультации с представителями структур ООН на Украине.

В Киеве Дикарло «проведет переговоры с украинскими властями, представителями структур ООН и партнерскими общественными организациями, включая группы внутренне перемещенных лиц», — сообщает пресс-служба ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Париже завершился саммит «нормандской четвёрки» по вопросам урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе. Визит замгенсека ООН в Киев пройдёт на фоне этого события.

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