Ашхабад, , 19:21 — REGNUM Нейтралитет туркмены унаследовали на генетическом уровне от своих древних предков — парфян. Об этом заявил старший научный сотрудник института истории и археологии академии наук Туркмении Джума Оразклычев, передает «Голос СНГ».

По словам туркменского ученого, Парфянская империя первой в истории юридически оформила статус нейтралитета, заключив соответствующий договор с Римской империей в 69 году до нашей эры.

«В 70 году до нашей эры на парфянский трон вступил Фраат III. В следующем году ситуацию в Месопотамии осложнило вторжение римской армии под командованием консула Луция Лициния Лукулла. Фраат III, видя, что эти маневры проходят на достаточном удалении от парфянской границы и не угрожают его подданным, решил не вмешиваться и сохранить нейтралитет», — пояснил он.

Оразклычев подчеркнул, что Туркмения является правопреемницей Парфянской империи и продолжает ее политику нейтралитета.

«Туркмения организует пространство вокруг себя и в регионе во имя мирного созидательного сотрудничества. Это и есть туркменская модель нейтралитета, или туркменская модель культуры в политике», — подытожил представитель туркменской академии наук.