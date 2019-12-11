Париж, , 19:17 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил новый проект пенсионной реформы в Пятой республике. Об этом сегодня, 11 декабря, пишет газет Le Monde.

По словам Филиппа, возраст выхода на пенсию всё так же будет составлять 62 года. Но после реформы, если человек уйдет с работы до достижения 64 лет, то его пенсионные выплаты будут урезаны. Данные изменения будут распространяться на тех, кто родился в 1975 года и позже. Для остальных расчеты останутся старыми.

Заявление Филиппа означает, что французские власти пошли на значительные уступки противникам запланированной пенсионной реформы. Ранее предполагалось, что изменения затронут всех, кто родился после 1963 года.

При этом пенсионный возраст с 2027 года во Франции всё же будет повышен.

«У этого решения нет никакой скрытой повестки. Мы просто хотим защитить работников и пенсионеров страны», — подчеркнул Филипп.

Что касается нынешней системы, которая предполагает аж 42 варианта выхода на пенсию для разных слоев населения, то она слишком запутана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабные забастовки профсоюзов во Франции начались 5 декабря. Профсоюзы выступили против проведения пенсионной реформы.