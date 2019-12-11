Тбилиси, , 18:46 — REGNUM О намерении грузинской оппозиции инициировать импичмент президента страны Саломе Зурабишвили сообщил 11 декабря журналистам бывший министр обороны Георгий Барамидзе.

Комментируя слова Зурабишвили о том, что у Грузии нет и не будет армии, Барамидзе заявил: или она сейчас же уйдёт в отставку, или её ждёт импичмент.

Напомним, в администрации Зурабишвили заявили, что её слова об отсутствии армии вырвали из контекста.

Читайте подробнее: Администрация президента Грузии: слова Зурабишвили были искажены

Читайте ранее в этом сюжете: Администрация: слова президента Грузии исказили