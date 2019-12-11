Тбилиси, 11 декабря 2019, 18:46 — REGNUM О намерении грузинской оппозиции инициировать импичмент президента страны Саломе Зурабишвили сообщил 11 декабря журналистам бывший министр обороны Георгий Барамидзе.
Комментируя слова Зурабишвили о том, что у Грузии нет и не будет армии, Барамидзе заявил: или она сейчас же уйдёт в отставку, или её ждёт импичмент.
Напомним, в администрации Зурабишвили заявили, что её слова об отсутствии армии вырвали из контекста.
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