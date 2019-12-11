Тегеран, , 18:37 — REGNUM Власти Исламской Республики Иран отвергают требование резидента Франции Эммануэля Макрона освободить французских граждан, которые были задержаны в Иране. Соответствующее заявление сделал сегодня, 11 декабря, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрон потребовал от Тегерана немедленно освободить двух французских исследователей, которые были задержаны в Иране. Президент Франции подчеркнул, что считает задержание граждан своей страны преступным.

Речь идет о двух сотрудниках Института политических исследований Sciences Po — Ролане Маршале и Фарибе Адельхахе. Оба они были задержаны властями Ирана по обвинению в сговоре против национальной безопасности.

Известно, что Адельхах, который имеет французское и иранское гражданства, был задержан в июле 2019 года. О задержании французского гражданина Маршаля стало известно в октябре.

На требование Макрона в Иране ответили довольно жестко.

«Французам не стоит забывать, что Иран — суверенная страна, ни наше правительство, ни наши судебные власти не примут даже рекомендаций от кого-либо. Вмешательство во внутренние дела для нас также неприемлемо», — написал Мусави на своей странице в сети микроблогов Twitter.