Москва, , 18:34 — REGNUM Ответственность за безопасность в Черноморском регионе принадлежит только прибрежным государствам, заявили участники международной конференции «Черноморский регион: зона растущей конфликтности или пространство для сотрудничества», сообщает 10 декабря МИД РФ.

Комментируя итоги конференции, в которой участвовал заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко, российское ведомство отметило «деградацию ситуации» в Черноморском регионе за последние десять лет.

«Был подчёркнут деструктивный характер вовлечения в черноморские дела таких внерегиональных игроков, как США и НАТО в целом, — говорится в сообщении. — Участники конференции согласились в том, что ответственность за поддержание стабильности и безопасности в Черноморском регионе принадлежит исключительно прибрежным государствам».

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Напомним, из Вашингтона звучат планы по «сдерживания» России, якобы мешающей Украине и другим странам, в Черноморском регионе. Москва, видите ли, «не так себя ведёт», усиливая флот на юге.

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