Мадрид, , 18:21 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш считает, что международой сообщество отстает в борьбе с климатическими изменениями, однако у нашего мира все еще есть возможноть выиграть эту гонку. Об этом Гутерреш заявил сегодня, 11 декабря, на климатической конференции COP25 в Мадриде.

«Мир становится жарче и опаснее быстрее, чем мы когда-либо могли подумать. Мы очень далеко позади, но все еще есть основания полагать, что мы можем выиграть эту гонку», — сказал Гутерреш.

Генсек ООН отметил, что в этой борьбе на стороне человечества выступают наука и новые модели сотрудничества, а также стремление к изменениям.

Гутерреш уверен, что следующий год — 2020 — будет решающим в этом плане, и призвал страны выполнять достигнутые на конференции в Париже в 2015 году договоренности по расширению национальных климатических обязательств каждые пять лет, начиная с 2020 года.