Москва, 11 декабря 2019, 18:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает переиначить Минские соглашения таким образом, чтобы потом объявить о себе как о человеке, который смог добиться того, чего не удалось его предшественнику — Петру Порошенко. Об этом 11 декабря заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя скандал с фальсификацией итогового коммюнике саммита «нормандской четверки».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что саммит «нормандской четвёрки» должен приблизить Украину к миру в Донбассе.