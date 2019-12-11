Москва, , 18:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает переиначить Минские соглашения таким образом, чтобы потом объявить о себе как о человеке, который смог добиться того, чего не удалось его предшественнику — Петру Порошенко. Об этом 11 декабря заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя скандал с фальсификацией итогового коммюнике саммита «нормандской четверки».

«Зеленский, конечно, пробует двигаться к миру. Но мир он понимает по-своему, и цель его движения к миру состоит не только в том, чтобы перестали стрелять, убивать и так далее. Конечно, украинская сторона несёт жертвы и расходы, повышает значимость и удельный вес радикалов. Зеленскому это не так уж выгодно, — сказал Затулин. — Главная его цель — переиграть Россию в ходе мирного урегулирования. Он рассчитывает на то, что, используя других участников «нормандского формата» — Францию и Германию, ему удастся добиться переиначивания Минских соглашений таким образом, чтобы они позволили ему замазывать глаза радикалам и говорить: «Я добился того, чего не смог добиться Порошенко».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что саммит «нормандской четвёрки» должен приблизить Украину к миру в Донбассе.