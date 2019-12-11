Москва, , 18:07 — REGNUM Тратегедия Великой Отечественной войны не должна повториться и для этого необходимо создать все условия. Об этом российский лидер заявил сегодня, 11 декабря, на заседании организационного комитета «Победа».

«Мы должны сделать все для того, чтобы были созданы условия, которые не позволили бы ничего в будущем повторить подобного. А для этого… прежде всего, нужно продвигать правду о тех трагических событиях, о которых мы сегодня говорим», — сказал глава государства.

Напомним, что в 2020 году Россия отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Планируются крупные памятные мероприятия с участием лидеров иностранных государств.

Президент России уже потребовал исключить любой формальный подход в организации мероприятий, посвященных 75-летию Победы.