Ярославль, 11 декабря 2019, 18:06 — REGNUM Финансирование национальных проектов в Ярославской области в 2020 году составит 11 млрд рублей (в 2019 — более 9 млрд). Об этом руководители Ярославской областной думы рассказали на встрече с журналистами, посвященной итогам работы заксобрания в уходящем году и принятию бюджета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Бюджет региона на 2020 год был принят на заседании 11 декабря.
Реализации национальных проектов депутаты областной думы намерены уделить наибольшее внимание. В 2020 году нацпроекты должны существенно улучшить качество жизни в регионе.
Руководители областной думы рассказали об итогах работы в уходящем году. В числе важнейших депутаты назвали законы о «тихом часе» и о квотировании рабочих мест для подростков.
Кроме того, на заседании 11 декабря ярославские депутаты приняли обращение к Госдуме России, в котором просят запретить торговлю сосательными и жевательными никотиносодержащими смесями. По мнению ярославских парламентариев, нужно внести изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Как рассказал спикер заксобрания Алексей Константинов, употребление таких смесей опасно для здоровья детей, однако они открыто продаются и выглядят как конфеты или жевательная резинка.
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