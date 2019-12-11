Москва, , 18:01 — REGNUM Заявление об избиении его полицейскими подал в ФСБ корреспондент Meduza Иван Голунов.

Голунов сообщил «Интерфаксу», что подал заявление о преступлении в ФСБ.

Голунов «Чтобы наконец было зарегистрировано сообщение о преступлении — фальсификации доказательств и применении насилия».

В поданном в ФСБ заявлении сказано: СКР утверждает, будто бы никаких данных, указывающих на то, что против Голунова было совершено преступление, нет. Нет также оснований, отмечает следствие, для регистрации сообщения о преступлении и проведения по нему процессуальной проверки.

Этот ответ следователи дали журналисту 28 ноября 2019 г. Из-за таких формулировок Голунов написал заявление, в котором попросил зарегистрировать сообщение о преступлении.

Также он просит проверить сообщения о преступлении в порядке статей 144−145 УПК РФ, чтобы установить обстоятельства, указывающие на признаки преступления, совершённого в отношении него.

Напомним, корреспондента Meduza Голунова в начале июня 2019 г. обвинили в попытке сбыта наркотиков, однако через пять дней после ареста журналиста освободили из-за отсутствия доказательств его вины. Сейчас он проходит по делу свидетелем.

21 июня МВД РФ заявило, что в действиях задерживавших и обыскивавших Голунова полицейских был «выявлен ряд нарушений». Защита Голунова обращалась с жалобой на бездействие следователя, однако в начале декабря Басманный суд Москвы удовлетворить её отказался.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликовано расследование журналиста Голунова о похоронном бизнесе