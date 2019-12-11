Калининград, , 17:56 — REGNUM Правительство Литвы сегодня, 11 декабря, утвердило решение по созданию нового КПП на границе с Калининградской областью, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Новый погранпереход появится в Рамбинасе с литовской стороны и Дубках с российской стороны.

Литовский КПП уже построен, с российской стороны работы должны быть завершены к концу 2020 года. Начало работы запланировано на конец 2020 года. Планируется, что новый КПП значительно разгрузит погранпереход Панемуне-Советск.

В Литве оборудование КПП обошлось в 16,5 млн евро.