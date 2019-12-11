Вильнюс, , 17:55 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 11 декабря, выступая в Вильнюсе на конференции Центра исследований Восточной Европы анонсировал в ближайшие десять лет миллиардные траты на экологию и «чистую энергетику», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего до 2030 года, заявил Науседа, будет потрачено порядка 14 млрд евро, 10 млрд евро из которых будут из бюджета Литвы, а 4 млрд евро — помощь ЕС.

В целом от «устаревшей сырьевой экономики» Литва, по его словам, должна избавиться к 2050 году.