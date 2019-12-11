Вильнюс, , 17:53 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 11 декабря, выступил с речью на конференции литовского Центра исследования Восточной Европы, в которой призывал «не заниматься обманом по поводу России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы не должны обманывать себя поверхностными речами о нашем самом крупном соседе. К сожалению, я вижу много таких разговоров. Западный мир наконец-то должен выучить уроки как Грузии, так и Украины. В последнее время Россия даже начала отрицать оккупацию и аннексию стран Прибалтики в 1940 году. Все предыдущие попытки посмотреть российским лидерам в глаза закончились самообманом и не привели к результатам», — заявил Науседа.

По его словам, Россия «повернулась спиной к демократии и правам человека», что «остаётся долгосрочным вызовом не только для Литвы, но и для безопасности всего трансатлантического пространства».

«Мы не заставим Россию делать то, что она сама не хочет. Но мы можем и обязаны придерживаться наших решений — не легитимизовать незаконные действия России, требовать её ответственности и защищать то, что является основой нашего существования», — добавил он, подчеркнув необходимость продолжения санкционной политики в отношении РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после избрания летом 2019 года на пост президента, Гитанас Науседа прогнозируемо продолжил линию бывшего президента Дали Грибаускайте, которая позиционировала себя, как самый ярый критик России в Евросоюзе.