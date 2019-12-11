Москва, 11 декабря 2019, 17:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в своей риторике и политике полностью воспроизводит линию своего предшественника, а в настоящее время депутата Верховной рады Петра Порошенко, считает глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом он заявил 11 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя скандал с переводом коммюнике по итогам встречи «нормандской четвёрки» в Париже.
Это, по словам Медведчука, свидетельство политической воли Зеленского и того, насколько он заинтересован в мирном урегулировании. Зеленский, как отметил Медведчук, и в своей риторике, и в заявлениях по вопросам установления мира и прекращения боевых действий на Донбассе всё больше воспроизводит линию Петра Порошенко. Как подчеркнул Медведчук, он это делает потому, что на Украине введено внешнее управления США, и потому, что Зеленский боится национал-радикалов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее офис президента Украины уличили в том, что он вводит в заблуждение украинское общество — на официальном сайте Зеленского размещён перевод коммюнике по итогам встречи «нормандской четвёрки» в Париже, который содержит очевидную манипуляцию.