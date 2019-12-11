Вашингтон, , 17:51 — REGNUM Новые санкции Вашингтона направлены против сети поставок контрабандного летального оружия из Ирана в Йемен, осуществлявшихся Корпусом стражей исламской революции, заявили 11 декабря в министерстве финансов США.

Как утверждают в ведомстве, в минувшем месяце американские власти изъяли партию такого оружия, которое переправлялось в Йемен на небольшом судне и предназначалось хуситам.

Напомним, ранее сегодня госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео сообщил о введении Вашингтоном санкций по Ирану в отношении ряда авиационных и судоходных компаний.

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