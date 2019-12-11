Москва, , 18:04 — REGNUM Депутатам от оппозиции и «Единой России» следует прекратить «глупое противостояние» в Московской городской думе. Об этом 11 декабря заявил депутат МГД Олег Шереметьев (КПРФ), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Давайте прекратим это глупое противостояние, давайте, переходя этот порог, забывать о своей партийной принадлежности, давайте сотрудничать, а не воевать друг с другом, исходя из своих узких партийных интересов. Забудьте, что вы из «Единой России», пока вы в этом зале. Мы забудем, что мы из КПРФ», — сказал Шереметьев.

Коммунист также заявил, что вместо склок депутатам лучше сообща решать проблемы Москвы, которых, по его мнению, очень много.

«Москва сейчас на грани выживания, идёт уничтожение города. Уничтожаются парки, исторические здания и строится на его месте этот «Новый Когалым», — заявил Шереметьев.

Когалым — город в Ханты-Мансийском автономном округе. В начале 90-х им руководил нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.

Отметим, что призыв к «перемирию» депутат озвучил после того, как его коллега по законодательному собранию столицы Людмила Стебенкова («Единая Россия») заявила о том, что под видом коммунистов в депутаты Московской городской думы попали представители блогера Алексея Навального. Эти лица, по мнению Стебенковой, лоббируют интересы возглавляемого Навальным «Фонда борьбы с коррупцией».

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