Москва, , 17:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подумать над дополнительными выплатами ветеранам к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Об это глава государства сказал сегодня, 11 декабря, на заседании организационного комитета «Победа».

Напомним, что в 2020 году исполняется 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. По этому случаю планируются торжества с участием лидеров иностранных государств.

Известно, что в России сейчас осталось чуть более 60 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.