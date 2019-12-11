Москва, 11 декабря 2019, 17:45 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Новосибирску нужно подтянуться «в сфере качества городской среды». Об этом она сказала на «Часе субъекта РФ» сегодня, 11 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Матвиенко раскритиковала Новосибирск за качество городской среды
«Следует заняться развитием территорий, созданием комфортных условий жизни. Здесь области есть над чем работать. Тому же Новосибирску нужно подтянуться в сфере качества городской среды. Пока город не дотягивает, я бы так сказала, до средних показателей. А между прочим, Новосибирск — самый крупный город за Уралом. У вас большой опыт мэра Андрей Александрович (губернатор Новосибирской области Андрей Травников с 14 сентября 2018 года — прим. ИА REGNUM), давайте проявите теперь лучшие качества в Новосибирске. Я имею ввиду мэра Череповца».
В Совете Федерации регулярно проводятся Дни субъекта Российской Федерации. Их целью является представление регионов страны в верхней палате парламента - проходят выставки, презентации потенциала и достижений, представители региона принимают участие в работе комитетов и мероприятиях, которые проводит верхняя палата парламента. Дни субъекта РФ проходят по предложению члена Совета Федерации, представляющего в палате этот регион. На пленарном заседании проходит «час субъекта Российской Федерации», на котором выступают руководители законодательного (представительного) или исполнительного органов государственной власти региона.