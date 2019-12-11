Москва, , 17:45 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Новосибирску нужно подтянуться «в сфере качества городской среды». Об этом она сказала на «Часе субъекта РФ» сегодня, 11 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Валентина Матвиенко

«Следует заняться развитием территорий, созданием комфортных условий жизни. Здесь области есть над чем работать. Тому же Новосибирску нужно подтянуться в сфере качества городской среды. Пока город не дотягивает, я бы так сказала, до средних показателей. А между прочим, Новосибирск — самый крупный город за Уралом. У вас большой опыт мэра Андрей Александрович (губернатор Новосибирской области Ас 14 сентября 2018 года — прим.), давайте проявите теперь лучшие качества в Новосибирске. Я имею ввиду мэра Череповца».