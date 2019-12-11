Москва, , 17:42 — REGNUM Все искажения итогового документа «нормандского саммита», допущенные украинской стороной в ходе публикации документа, не имеют значения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не так важно. Там есть референтный текст на английском», — сказал Песков.

Так он отреагировал на слова главы ДНР Дениса Пушилина о том, что Украина исказила текст итогового заявления, принятого в Париже лидерами стран «нормандской четвёрки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам «нормандского саммита» стороны условились придерживаться Минских соглашений, создать ещё три точки разведения сил на территории Донбасса до конца марта 2020 года, а также обеспечить режим прекращения огня до конца декабря 2019 года.