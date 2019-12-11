Алжир, , 17:32 — REGNUM На улицы Алжира вышли тысячи человек, выступающих против проведения всеобщих выборов, 11 декабря передает агентство Reuters.

После многотысячных протестов в Алжире в апреле ушел в отставку многолетний глава государства Абдель Азиз Бутефлика. Выборы нового президента были назначены на 12 декабря.

Однако большинство участников акций протеста выступили и против проведения выборов в условиях, когда власть в стране де-факто осталась в руках у военных и соратников экс-президента.

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