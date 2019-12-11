Москва, , 17:30 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что попытки исказить историю Второй мировой войны не только не прекращаются, но и усиливаются с каждым годом. Об этом президент России сказал сегодня, 11 декабря, на заседании организационного комитета «Победа».

По словам Путина, если раньше ложь о войне распространяли наследники пособников нацистов, то теперь дело дошло до вполне респектабельных институтов евросоюзных структур.

«Вы знаете про недавнюю резолюцию европейского парламента — на одну доску поставили и нацистских агрессоров, и Советский Союз. Чуть ли не обвиняют СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй Мировой войны», — напомнил Путин.

Он посетовал, что на Западе как будто забыли, что это Гитлер напал на Польшу и начал Вторую мировую войну, а 22 июня 1941 года он напал на СССР.

«А тех, кто пытается спорить с такой ни на чем не основанной беспардонные ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы», — пояснил Путин.

Россия будет отвечать на ложь правдой. Россия будет продолжать рассказывать о событиях, фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте.

«А то складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего. А мы будем рассказывать об этом», — пояснил Путин.