Грозный, , 18:42 — REGNUM Сотрудники МВД России по Чеченской Республике попросили включить их в полном составе в санкционный список США. Так полицейские ответили на введение санкций против начальника управления МВД по городу Грозному Аслана Ирасханова.

Напомним, 10 декабря Госдепартамент США сообщил о введении персональных санкций в отношении Ирасханова. Вашингтон считает, что он причастен к серьезным нарушениям прав человека и, в частности, несет ответственность за казнь 27 человек.

«Госдеп регулярно пополняет санкционный список достойными представителями нашего народа, среди которых и сотрудники полиции. Уже не в первый раз предлагаем, чтобы облегчить им работу, пополнить этот пресловутый список всем личным составом МВД по Чечне», — цитирует ТАСС главу МВД по республике Руслана Алханова.

По его словам, «по выдуманной истории агентов Госдепа» следственные и надзорные органы неоднократно проводили проверки. История о причастности Ирасханова к фактам нарушения прав человека, как отметил Алханов, не нашла своего подтверждения.

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