Москва, , 17:24 — REGNUM Большим достижением «нормандского» саммита стало признание всеми участниками безальтернативности Минских договорённостей, сообщила журналистам 11 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко «Я считаю, что это большое достижение, что никто не стал «вскрывать» Минские соглашения, переписывать их для того, чтобы затянуть время».

По её оценке, появилась надежда, что Минские договорённости начнут реализовываться.

Напомним, «нормандский» формат был создан для ускорения реализации Минских соглашений. До сих пор они реализованы не были: ДНР и ЛНР пока так и не получили особый статус.

На минувшем саммите, на котором украинский президент Владимир Зеленский присутствовал впервые, было решено, что «четвёрка» теперь будет собираться чаще: очередная встреча, ориентировочно, состоится в апреле будущего года.

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