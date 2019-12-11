Москва, , 17:29 — REGNUM В Мосгордуме среди депутатов есть «представители» блогера Алексея Навального. Об этом 11 декабря заявила депутат Людмила Стебенкова («Единая Россия») на заседании Московской городской думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стебенкова заявила, что слова депутатов от КПРФ о росте популярности партии на фоне массовых протестов 2019 года не соответствуют действительности. Причина роста числа депутатов-коммунистов в Мосгордуме в том, что они заключили союз с Навальным.

«Рейтинг как был, так и остался. Была заключена коалиция между КПРФ и Навальным, фондом ФБК — иностранным агентом, который под видом борьбы с коррупцией фактически призывает к свержению к власти. Эти выборы, это были грязные выборы», — заявила Стебенкова.

По её словам, в законодательном собрании столицы присутствуют люди, которые лоббируют в Мосгордуме интересы возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Причём интересы эти направлены на подрыв России как государства.

«Те представители Навального, которые есть в Мосгордуме, качают всю ту историю, которую качает иноагент ФБК. И иноагент ФБК, и его представители Мосгордумы, которые сегодня под видом коммунистов в Мосгордуме, говорят: «Собянин вор, его надо гнать в шею». У нас статей нет таких, как в уголовном кодексе США иначе бы Навальный давно сидел. Эти представители надавали учу обещаний своим избирателям, сами делать ничего не хотят и хотят на отчёте мэра решить их вопросы», — заявила Стебенкова.

Отметим, что дискуссия произошла во время обсуждения предстоящего отчёта мэра Москвы Сергея Собянина в Мосгордуме.

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