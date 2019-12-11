Тюмень, , 17:16 — REGNUM В Тюменской области с начала 2019 года зарегистрировали 10 преступлений террористического характера, арестованы 12 человек. Об этом сообщил начальник РУ ФСБ России по Тюменской области Игорь Кочнев на межведомственной комиссии по противодействию экстремизму.

По линии экстремизма преступлений не зарегистрировано. Однако выявлено 13 административных правонарушений данной направленности. Виновные оштрафованы.

В ходе заседания обсуждалась проблема с прибытием в Тюменскую область мигрантов, среди которых выявлены случаи распространения экстремистской литературы. В незаконной миссионерской деятельности замечены и прибывшие в регион по трудовой либо студенческой визам иностранцы.

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