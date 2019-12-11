Москва, , 17:11 — REGNUM Росгвардия работает над созданием электронной системы контроля за оборотом огнестрельного оружия, сообщили 11 декабря в пресс-службе ведомства.

Соответствующая информация прозвучала на очередном заседании координационного совета по вопросам совершенствования механизма учёта оружия и контроля за его оборотом на территории России.

«Росгвардией уже проводятся необходимые мероприятия, предусматривающие создание электронной системы контроля за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что система, в основу которой заложены российские технологии, сможет быстро обрабатывать большие массивы данных.

Напомним, в конце октября минувшего года российский президент Владимир Путин поручил усилить контроль за оборотом оружия в стране. Это произошло после массового расстрела в Керченском политехническом колледже (17 октября 2018 г.).

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