Москва, , 17:08 — REGNUM WADA исполняет четко сформулированный политический заказ и не в праве лишать российских спортсменов, не запятнанных в каких-либо допинговых скандалах, возможности выступать под национальным флагом и проводить соревнования мирового уровня. Россия, безусловно, будет оспаривать решение организации всеми юридически доступными средствами. Об этом заявила координатор партпроекта «Единой России» «Детский спорт», депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Решение WADA в отношении российского спорта — это прямое нарушение Хартии МОК и принципов Олимпийского движения. WADA не в праве лишать «чистых» российских спортсменов, не запятнанных в каких-либо допинговых скандалах, возможности выступать под национальным флагом, тем самым поражая в правах и их, и Олимпийский комитет России, к которому нет претензий как со стороны МОК, так и самой WADA. Россия безусловно будет отстаивать свои права всеми юридически доступными средствами — в судах, международных организациях», — подчеркнула Роднина.

По ее словам, российские эксперты предложили экспертам WADA создать совместную рабочую группу для изучения и перепроверки информации о допинг тестах, но получили ничем не мотивированный отказ.

«Несколько лет назад Россия признала наличие проблем с допингом и понесла соответствующее наказание. Была выражена готовность к полноформатному сотрудничеству с WADA: принято новое законодательство в этой сфере, переформатирована система управления Московской антидопинговой лабораторией и Российским антидопинговым агентством, передана база данных LIMS. Решение WADA — это попытка наказать российский спорт второй раз по одному и тому же обвинению. Это юридический нонсенс», — заключила депутат.