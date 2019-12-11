Москва, 11 декабря 2019, 17:06 — REGNUM Работа по созданию нового документа по патриотическому воспитанию не должна быть затянута. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа».
"Прошу не затягивать работу по подготовке нового документа», — сказал глава государства.
По его словам, новая концепция обязана закреплять уже имеющиеся «базовые ценности».
Путин также заявил о необходимости введения архивных исторических документов в научный оборот с помощью современных технологий.