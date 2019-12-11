Вильнюс, , 17:05 — REGNUM Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис подал в суд на литовское государство и стремится в виде компенсации получить несколько десятков тысяч евро, сообщил сегодня, 11 декабря, литовский портал Delfi. Суд начнётся в конце января.

Пашилис надеется получить компенсацию за свою работу в суде города Укмярге. В 2003 году в вазонах с цветами в суде была обнаружена ртуть. Всего было собрано около 200 мл ртути. Однако в 2012 году во время ремонтных работ в суде случайно было обнаружено и собрано ещё 2,7 кг ртути. Анализ воздуха показал высокую концентрацию опасного вещества, следы ртути были обнаружены и в организме сотрудников.

Как пишет портал литовского издания Lietuvos rytas, Пашилис связывает своё сегодняшнее плохое состояние здоровья с работой в условиях отравления ртутью. Еще возглавляя суд в Укмярге, по пути на работу он терял сознание, а врачи диагностировали тромбоз.

Виновников отравления суда ртутью так и не нашли, несмотря на возбуждение дела о теракте.