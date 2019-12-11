Вашингтон, , 17:05 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о введении новых ограничительных мер в отношении Ирана. Об этом сообщил 11 госсекретарь США Майкл Помпео.

По его словам, в санкционный список включены три транспортные компании, одна из которых располагается в Шанхае.

Напомним, Соединённые Штаты последовательно расширяют односторонние санкции против Ирана после выхода из Совместного всеобъемлющего плана по ядерной программе республики.

Ранее Майкл Помпео сообщил о планах Вашингтона с 15 декабря возобновить санкции по Ирану, действовавшее в отношении ядерного объекта в Фордо.