Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM В Петербурге муниципальным образованиям дадут право заводить не только печатные издания, но и сетевые. Инициатором этой инициативы выступил депутат Законодательного собрания, единоросс Александр Тетердинко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тетердико отметил, что в «современных реалиях» странно было бы требовать от муниципалитетов, чтобы они все свои правовые акты и официальные сообщения публиковали в печатной прессе, когда это можно сделать в интернете. Но по нынешнему законодательству именно это и приходится делать.

«Конечно же, в реалиях XXI века целесообразно дать органам МСУ право выбора, где они хотят публиковать свои акты. Кому-то может быть удобнее публиковаться только в сетевых изданиях, без выпуска печатных», — пояснил Тетердинко.

Законопроект вносит изменения в статью 10 городского закона «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». Большинство депутатов его поддержали.

Заметим, вокруг публикации официальных сообщений муниципалитетов в муниципальных газетах многократно разгорались скандалы в ходе предвыборной кампании 2019 года: множество МО скрывали назначения выборов, чтобы не допустить до них оппозиционных кандидатов, а тем приходилось — не всегда успешно — разыскивать выпуски муниципальных газет по библиотекам, где якобы были опубликованы решения о назначении выборов, чтобы доказать свою правоту.