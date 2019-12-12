Абуджа, 12 декабря 2019, 01:49 — REGNUM Недавнее соглашение между российским «Уралхимом» и Нигерией о поставке калийной составляющей комплексных удобрений может не только принести крупную прибыль сторонам, но и укрепить политическую стабильность в африканском государстве. О том, как калий может помочь нефтяному гиганту черного континента, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Мухаммаду Бухари
Мухаммаду Бухари
Akeyinje
Нигерия
Нигерия
Olusola D, Ayibiowu

Нигерия считается богатой страной, обгоняя по ВВП Польшу, Австрию и даже Швецию. Достичь первого места по ВВП в Африке помогла ей торговля нефтью, месторождения которой расположены на ее территории обильно. Только вот подавляющая часть нигерийского населения не имеет с этой нефти никаких доходов, продолжая пробавляться сельским хозяйством разной степени примитивности и существуя в режиме выживания. История последних лет уже не раз показывала, что такое сочетание — сверхбогатой верхушка, приподнявшейся на торговле ископаемыми ресурсами страны, и беднеющего населения, — представляет собой опасное для страны сочетания. Особенно в Африке, где число автоматов на душу населения превосходит число мобильных телефонов.

Поэтому решение президента Нигерии Мухаммаду Бухари обратить серьезное внимание на развитие индустрии комплексных минеральных удобрений в своей стране может принести ему дополнительные электоральные очки и укрепление авторитета среди населения своей страны. Раз крестьянин сможет купить удобрения дешевле и вырастить урожай больше — он и за автомат, наверное, возьмется позже, а то и не возьмется совсем. «Уралхим» же, проинвестировавший серьезную долю финансирования программы развития химиндустрии в Нигерии, тоже получит свою долю.

Читайте подробности в статье Александра Шпунта «"Золотая акция» России в Нигерии: калий — инструмент политического влияния».