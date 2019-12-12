Абуджа, , 01:49 — REGNUM Недавнее соглашение между российским «Уралхимом» и Нигерией о поставке калийной составляющей комплексных удобрений может не только принести крупную прибыль сторонам, но и укрепить политическую стабильность в африканском государстве. О том, как калий может помочь нефтяному гиганту черного континента, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Мухаммаду Бухари Akeyinje

Нигерия Olusola D, Ayibiowu

Нигерия считается богатой страной, обгоняя по ВВП Польшу, Австрию и даже Швецию. Достичь первого места по ВВП в Африке помогла ей торговля нефтью, месторождения которой расположены на ее территории обильно. Только вот подавляющая часть нигерийского населения не имеет с этой нефти никаких доходов, продолжая пробавляться сельским хозяйством разной степени примитивности и существуя в режиме выживания. История последних лет уже не раз показывала, что такое сочетание — сверхбогатой верхушка, приподнявшейся на торговле ископаемыми ресурсами страны, и беднеющего населения, — представляет собой опасное для страны сочетания. Особенно в Африке, где число автоматов на душу населения превосходит число мобильных телефонов.

Поэтому решение президента Нигерии Мухаммаду Бухари обратить серьезное внимание на развитие индустрии комплексных минеральных удобрений в своей стране может принести ему дополнительные электоральные очки и укрепление авторитета среди населения своей страны. Раз крестьянин сможет купить удобрения дешевле и вырастить урожай больше — он и за автомат, наверное, возьмется позже, а то и не возьмется совсем. «Уралхим» же, проинвестировавший серьезную долю финансирования программы развития химиндустрии в Нигерии, тоже получит свою долю.

Читайте подробности в статье Александра Шпунта «"Золотая акция» России в Нигерии: калий — инструмент политического влияния».