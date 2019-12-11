Санкт-Петербург, , 16:30 — REGNUM Инвесторы смогут получить на льготных условиях под реконструкцию памятники истории и культуры Петербурга, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Такую поправку одобрили 11 декабря в городском Законодательном собрании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о законопроекте, который позволит отдавать в аренду без торгов исторические здания, чтобы их приспособили под современное использование. Документ в первом чтении принимали еще в 2018 году при предыдущем губернаторе Георгии Полтавченко.

Теперь парламент поддержал проект во втором чтении, одобрив поправку за авторством единороссов Сергея Никешина и Сергея Соловьева, отвергнув при этом поправку лидера фракции «Партии роста» Оксаны Дмитриевой.

«Согласно поправке, предоставлению подлежат только объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии», — пояснил Никешин.

Читайте также: В Петербурге «отдали за рубль» объект культурного наследия

Кроме того, готовить перечень объектов, которые могут быть предложены инвесторам на условиях преференций, будет комиссия, которая состоит из пяти депутатов и пяти чиновников.

«Это позволит Заксобранию полностью быть в курсе предложений», — полагает единоросс.

Представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков назвал эту поправку «компромиссным решением».

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге сдали в аренду за рубль старинные Александровские ворота