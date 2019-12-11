Брюссель, , 16:10 — REGNUM О планах продления антироссийских санкций ещё на полгода сообщил 11 декабря журналистам представитель Европейского союза.

Представитель ЕС отметил, что действующие антироссийские санкции «привязаны к реализации Минских договорённостей». В связи с этим они, вероятно, будут продлены ещё на полгода.

Европейский представитель отметил, что решение о продлении (или непродлении) рестрикций будет принято на саммите ЕС, который начнётся 12 декабря.

Напомним, антироссийские санкции Брюсселя были введены из-за воссоединения Крыма с Россией — вслед за соответствующим шагом Вашингтона. С тех пор они регулярно продлеваются. Очередные санкции истекают в последний день января 2020 г.

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