Москва, , 16:17 — REGNUM Два депутата Московской городской думы не смогли участвовать в заседании законодательного собрания 11 декабря по состоянию здоровья. Об этом сообщил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников.

По его словам, из-за госпитализации мероприятие не смогли посетить депутаты Максим Круглов («Яблоко») и Николай Губенко (КПРФ).

Отметим, что на предыдущем заседании Мосгордумы Губенко также не присутствовал. При этом депутат Круглов 10 декабря участвовал в заседании круглого стола в законодательном собрании столицы.

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