Токио, , 16:09 — REGNUM Спецпредставитель США по КНДР может посетить Южную Корею на следующей неделе, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

По данным официальных лиц США, Стивен Бигэн может посетить Сеул 15 декабря. Крое того, представитель госдепартамента рассматривает возможность посещения Японии в середине месяца.

В случае визита в Южную Корею спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн встретится со спецпредставителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном, а в случае посещения Японии — с главой департамента Азии и Океании МИД Сигэки Такидзаки.

Между тем, предполагается, что переговоры представителей США и Южной Кореи по вопросам распределения военных расходов также состоится на следующей неделе в Сеуле.