Париж, , 16:04 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что законопроект о пенсионной реформе будет завершен к концу года и будет представлен совету министров 22 января 2020 года, сообщает Le Figaro.

По его словам, законопроект сначала представят совету министров, а затем он будет передан в парламент в конце февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции заявил, что жителей, родившихся до 1975 года, пенсионная реформа не затронет.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Франции о пенсионной реформе: правительство готово уступить