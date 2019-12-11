Москва, , 16:00 — REGNUM Глава МИД Венгрии Петер Сийярто приедет в Москву с визитом 13 декабря и в это время у него запланированы встречи с главой госкорпорации Роскосмос Дмитрием Рогозиным и главой другой госкорпорации ВЭБ. РФ Игорем Шуваловым. Об этом 11 декабря сообщили в посольстве Венгрии в Москве.

«В пятницу в Москву приезжает Петер Сийярто», — приводит ТАСС слова представителя посольства.

Также он рассказал, что утром глава МИД Венгрии примет участие в церемонии открытия партнерского офиса Венгерского агентства по развитию экспорта — OOO «ТД Венрус Трейд».

«Министр встретится с Рогозиным и Шуваловым. На встрече с Рогозиным будет обсуждаться сотрудничество в космической сфере», — рассказал представитель и добавил, что других встреч с российским представителями у Петера Сийярто не запланировано.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет продолжать блокирование участия Украины в мероприятиях НАТО, пока там не будет восстановлено обучение венгерского населения Украины на родном для него языке.