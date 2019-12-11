Владимир, , 15:55 — REGNUM Во Владимирской области в целях борьбы с коррупцией с начала 2019 года было проанализировано более 700 контрактов, стоимость которых превышала миллион рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник регионального управления по вопросам противодействия коррупции Игорь Лебедь.

Заключённые органами исполнительной власти региона и их подведомственными учреждениями контракты проверяли на наличие признаков личной заинтересованности заказчика. По словам Лебедя, в ходе этой работы были выявлены недостатки.

Вопросы возникли по поводу деятельности административных комиссий муниципальных образований. Также в регионе планируется создание единого органа, который будет заниматься закупками для государственных нужд.

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