Москва, , 15:53 — REGNUM Законопроект об отмене административной ответственности за использование нацистской символики в учебных целях, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Речь идет об использовании изображения свастики и другой символики нацистов в учебниках или при создании культурных произведений. Сегодня закон запрещает распространение такой символики. В результате, исторические кадры или произведения искусства могут быть причиной для назначения штрафа.

Как заявлял ранее первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, авторы инициативы считают такую практику неприемлемой.

«Документ исключит безобразные ситуации, когда человека, разместившего плакат, где наши солдаты бросают к подножью мавзолея фашистский стяг, — то есть плакат, очевидно носящий исторический патриотический характер, — пытаются привлечь к ответственности за то, что он якобы пропагандирует нацистскую символику», — заявлял Исаев.

Ранее Госдума уже приняла закон, который разрешает показывать нацистскую символику в учебных и просветительских целях.