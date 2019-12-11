Владимир, , 15:49 — REGNUM Во Владимирской области с начала 2019 года было проверено более пяти тысяч справок о доходах и расходах государственных и муниципальных служащих, а также депутатов разных уровней. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления по вопросам противодействия коррупции Игорь Лебедь.

После проверок было инициировано досрочное лишение полномочий четырёх депутатов местных советов за непредставление сведений о доходах. Специалисты также провели 48 проверок с по обращениям граждан о нарушении антикоррупционного законодательства.

По итогам 122 заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 99 государственных и муниципальных служащих привлекли к дисциплинарной ответственности. Специалисты управления провели 23 проверки исполнения антикоррупционного законодательства должностными лицами и органами исполнительной власти областной администрации.

Управление с начала года подготовило 15 проектов нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции и направили в правоохранительные органы восемь сообщений о коррупционных правонарушениях.