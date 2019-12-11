Брюссель, , 15:56 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет присутствовать на саммите глав государств и правительств Евросоюза, который состоится 12−13 декабря в Брюсселе. Об этом 11 декабря рассказал журналистам в преддверии саммита высокопоставленный представитель ЕС.

«Да, я могу подтвердить, что премьер-министра Джонсона на саммите не будет», — заявил представитель и добавил, что премьер-министр Британии «отпросился» в исключительном порядке у главы ЕС Шарля Мишеля, оставив ему все решения Лондона по необходимым вопросам.

Также известно, что Джонсон не сможет приехать на саммит ЕС из-за назначенных на это время досрочных выборов в парламент Британии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал в случае своей победы на парламентских выборах вывести страну из Евросоюза к 31 января 2020 года.