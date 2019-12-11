Екатеринбург, , 15:43 — REGNUM В Свердловской области 31 декабря будет выходным днём. Об этом в Instagram написал губернатор Евгений Куйвашев.

Ранее он провёл в соцсети опрос на тему, как свердловчане относятся к этой инициативе. Из 12 115 участников 94% проголосовали «за».

»Мы совместно с вами приняли решение, и в ближайшие дни я подпишу распоряжение «О переносе выходного дня в 2019 году», — отметил Куйвашев.

Он добавил, что рабочей будет суббота, 28 декабря, и призвал земляков планировать свои выходные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным, поднимался и в других регионах Урала. Но пока нигде власти не поддержали эту идею. Впрочем, в ряде регионов России эту инициативу чиновники поддержали.