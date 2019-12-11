Амстердам, , 15:54 — REGNUM Государственный советник Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи отвергла обвинения в геноциде народности рохинджа, об этом 11 декабря сообщает Reuters.

Выступая на слушаниях в международном суде в Гааге, лидер Мьянмы подчеркнула, что данное дело не должно рассматриваться в указанной инстанции, так как основано на неполных и вводящих в заблуждение данных.

«Гамбия представила неполную, вводящую в заблуждение картину ситуации в штате Ракхайн в Мьянме», — цитирует слова Аун Сан Су Чжи издание, отвечая на обвинения африканской страны, выдвинутой против Мьянмы.

Как передавало ИА REGNUM, кризис в Мьянме разразился в 2017 году, когда вооруженные силы страны вынуждены были реагировать на действия членов незаконных вооруженных формирований. Противостояние правительственных войск с боевиками привело к бегству свыше 700 тыс. рохинджа, покинувших страну.

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